Организаторы Евровидения подтвердили наличие письма об угрозах исключить Украину из конкурса (документ)

В СМИ появилось письмо руководительницы Европейского вещательного союза (EBU) премьеру Украины, в котором Киев предупреждают о санкциях.

Европейский вещательный союз (EBU) в пятницу, 31 марта, подтвердил подлинность опубликованного на посвященном Евровидению сайте Oikotimes письма главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает DW.

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если украинская власть не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые из участников конкурса не исключают возможности его покинуть.

Читайте такжеСБУ развеяла мечты России по пересмотру решения о недопуске Самойловой на Евровидение

"Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на Евровидении, поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг", - отмечается в письме. В качестве возможного последствия Украину могут исключить из будущих конкурсов, сообщила Ингрид Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта.

Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс. "У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.