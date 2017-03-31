АМКУ способствовал монопольному положению табачной компании "Тедис" – следствие

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что по мнению следствия, Антимонопольный комитет способствовал монопольному положению компании «Тедис».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Сейчас происходит около 100 обысков во всех компаниях, связанных с «Тедис» или «Мегаполис-Украина», а также в Антимонопольном комитете», - заявил Луценко.

Он отметил, что в АМКУ до начала рабочего дня, без применения спецназа, зашли следователи для изъятия документов, свидетельствующих о содействии монопольному положению и непринятии предусмотренных законом действий руководством ведомства.

Читайте такжеВ Антимонопольном комитете заявили, что к ним с обыском пришла ГПУ

Луценко объяснил, что несмотря на свои обязанности, возложенные на них законом, руководители АМКУ не предпринимали мер для демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, «способствовали монопольному положению компании «Мегаполис» - «Тедис-Украина».

Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня написал в Facebook, что Департамент в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.

По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (сейчас– «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Луценко заявил, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР-ЛНР».

По данным генпрокурора, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. При этом для удержания монопольного положения фирма получала содействие со стороны отдельных государственных органов.