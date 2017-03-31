Тысяча правоохранителей проводят обыски у табачного монополиста по подозрению в финансировании боевиков

Департаментом в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.

Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (сейчас - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», - написал главный прокурор.

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По его словам, под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям ДНР - ЛНР.

Луценко отметил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Установлено, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», - добавил главный прокурор.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 марта, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проинформировали об обысках в Нацбанке, в то же время не уточнив, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что выемка документов проводится в соответствии с решением Соломенского районного суда. При этом регулятор также не уточнил, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.

Позже глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что обыски у НБУ связаны с руководством банка.