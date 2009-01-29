Луценко: СБУ превратилась в карманное подразделение Банковой

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Служба безопасности Украины "уже давно превратилась в карманное подразделение Банковой и отдельных коммерческих структур". Об этом говорится в комментарии Ю.ЛУЦЕНКО, переданному УНИАН пресс-службой «Народной самообороны».

Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, отмечает, что "публичные угрозы Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя которой сегодня был назначен Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, Энергетической региональной таможне с требованием «не допустить растаможивания» газа, который хранится в подземных хранилищах Украины и на который претендует компания «РосУкрЭнерго», является ярким доказательством того, что СБУ уже давно превратилась в карманное подразделение Банковой и отдельных коммерческих структур».

По словам политика, вопросы растаможивания газа находятся исключительно в компетенции инспектора таможенной службы, который и должен принимать законные решения. «По моему убеждению, - говорит Ю.ЛУЦЕНКО, - сегодняшнее заявление СБУ является самым обыкновенным шантажом, призванным сорвать выполнение украинско-российских договоренностей, касающихся транзита газа в Европу и на этой почве вернуть на газовый рынок Украины посредника с сомнительной репутацией".

"А главное, Служба безопасности Украины создала новую должность в госструктуре – заместителя по безопасности олигарха ФИРТАША», - заявил политик.

Справка УНИАН. 28 января Служба безопасности Украины направила официальное предостережение в Энергетическую региональную таможню Украины с требованием не допустить никаких незаконных действий в отношении объемов газа, которые находятся под таможенным контролем и заявлены в таможенном режиме как «транзит». СБУ отмечала, что "при любых операциях по этим объемам газа в обязательном порядке должны присутствовать сотрудники специального подразделения СБУ по борьбы с коррупцией и организованной преступностью для недопущения любых действий, вредящих национальным интересам государства".

На уточняющий вопрос УНИАН, о каких именно объемах газа идет речь, начальник пресс-центра СБУ – пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, что речь идет об объемах всего газа, который заявлен как транзит.

В то же время, 24 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа в объеме 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел в ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, комментируя заявление председателя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО о невозможности растаможивания газа из ПГХ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго». «Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

28 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя СБУ.

Первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК связал освобождение В.ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины с ситуацией, которая возникла в январе текущего года с растаможиванием газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго». «Я убежден, что речь идет о конфликте – о той мутной ситуации, которая возникла по растаможиванию газа «РосУкрЭнерго», - сказал А.ШЛАПАК.