В Антимонопольном комитете заявили, что к ним с обыском пришла ГПУ

ГПУ пришла с обысками в здание Антимонопольного комитета, никого из работников не пропускают. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем дверь. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие", - написала она.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу. Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина ( теперь – Тедис Украина ) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», - написал главный прокурор.