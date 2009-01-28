Богатырева поехала в Давос ради двух мероприятий Пинчука?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА отбыла в г. Давос (Швейцария) для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, ожидается, что 29-30 января Р.БОГАТЫРЁВА проведет встречи в рамках Круглого стола по вопросам благотворительности и посетит Украинский ланч. Оба мероприятия в этом году будет проводить Фонд Виктора Пинчука.

Пресс-служба отмечает, что это “одно из наиболее значимых международных событий вне Украины, где мировая элита имеет возможность из первых уст узнать о тенденциях в украинской политической, экономической и инвестиционной среде”.

В ходе этих мероприятий будет обсуждаться влияние мирового кризиса на Украину и Восточную Европу и возможные перспективы и пути его преодоления.