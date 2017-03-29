Генпрокуратура сообщила о подозрении генералу ВС РФ Шадрину

Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации, генерал-майору вооруженных сил Российской Федерации Роману Шадрину.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, Шадрин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (отдача приказов о жестоком обращении с гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что собранными по уголовному производству доказательствами установлено, что Шадрин в период с октября 2014 года по август 2015 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами ВС РФ, находясь на должности так называемого " заместителя министра "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", принимал участие в ведении агрессивной войны против Украины.

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В частности, говорится в сообщении, путем отдачи приказов участникам террористической организации "ЛНР", которые находились в его подчинении, он организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, которые привлечены к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области.

Кроме того, отметили в ГПУ, вопреки требованиям международного гуманитарного права Шадрин организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан РФ, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и прочего жестокого обращения с ними.

«Подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года российские СМИ упоминали Романа Шадрина среди российских генералов, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.