ЦИК не видит условий для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса

В Центральной избирательной комиссии не видят условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский, общаясь с журналистами в ходе международной конференции на тему использования новейших информационных технологий в избирательном процессе.

Охендовский отметил, что представители ЦИК традиционно и регулярно приглашаются в комитеты Верховной Рады, когда рассматриваются законопроекты, связанные с вопросом организации подготовки выборов.

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«Поскольку определение статуса оккупированных территорий, в том числе, предусматривает и нормирование вопросов возможности или невозможности проведения выборов на тех территориях (в случае возможности – то при каких условиях), конечно, что представители ЦИК привлекаются к соответствующей работе. Но в целом, на данный момент, я могу сказать, что условий для проведения выборов на временно неподконтрольных украинской власти территориях ЦИК не видит. Как только эти условия будут созданы, мы готовы участвовать в организации любых избирательных процессов», - заявил он.