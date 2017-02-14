Выборы на Донбассе возможны как минимум через 10 лет, сейчас они только разожгут конфликт – эксперт

Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса в ближайшее время может только усугубить ситуацию, а не улучшить ее. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказала посредник в разрешении конфликтов с 20-летним опытом работы в Европе, Азии и Африке Антье Герберг.

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"Сейчас на Донбассе нельзя проводить выборы, потому что людей с Донбасса на самом деле там мало. И этот регион сейчас глубоко поляризован. В таких условиях выборы не проводят нигде в мире, потому что это только разожжет конфликт, а не поможет его решить. Мое личное мнение заключается в том, что мы должны подождать примерно 10 лет, прежде чем проводить там выборы. И использовать это время для создания равного гражданского общества там ", - отметила Герберг.

По ее словам, сейчас лучшим вариантом для этих территорий была бы международная администрация, не украинская и не российская. Эксперт уточнила, что такой метод использовался и ранее при решении конфликтов, но стоит учитывать специфику каждой ситуации.

"Есть много исторических примеров: то же Косово, Гонконг. Может, не в таком же виде, потому что каждый конфликт уникален", - подытожила Герберг.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью изданию РБК-Украина посол Германии в Украине подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основание считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, по которым эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствия там российской армии. В МИД Германии впоследствии заявили, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с положениями Минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов.

Украинская сторона будет отстаивать позицию о проведении выборов на Донбассе только после вывода российских войск. «В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко подчеркнули, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в части безопасности», - заявил президент Петр Порошенко.