Тимошенко просит Ющенко пожалеть страну

Премьер Юлия Тимошенко обращается к президенту Виктору Ющенко с просьбой срочно внести на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру главы Нацбанка.

Об этом она сказала в эфире ICTV, комментируя ситуацию с отменой парламентом постановления о назначении Владимира Стельмаха главой НБУ.

"Я сейчас президенту звоню, я обращаюсь к нему с этой просьбой – надо главу Нацбанка... Я хочу также обратиться к президенту, что таким образом пролонгировать свои полномочия на 2 года через чрезвычайное положение в стране – это безжалостно по отношению к стране", - цитирует Украинская правда.

При этом она отметила, что БЮТ готов созвать новую внеочередную сессию для того, чтобы проголосовать за главу Нацбанка.

Тимошенко также признала, что увольнение Стельмаха состоялось в обход законодательства, которое не дает соответствующих полномочий Верховной Раде.

"Если бы Верховная Рада имела эти полномочия, она бы уже давно назначила главу НБУ. Но нет таких полномочий. Мы находим сейчас обходные пути, но они синтетические, они не являются такими, которые дают ответ", - сказала она.

"Мы сейчас главу (НБУ) немножко сняли, но весь менеджмент Нацбанка, то есть правление, остался. И без президента эту ситуацию исправить невозможно", - добавила Тимошенко.