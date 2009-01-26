Ющенко летит в Брюссель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Брюссель.

Визит, который пройдет 26-27 января, осуществляется по приглашению главы Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Предусматривается, что в ходе переговоров с руководством ЕС будут обсуждаться вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС. Главное внимание будет сосредоточено на актуальных вопросах энергетической безопасности на европейском континенте и обеспечения надлежащих условий для налаживания эффективного взаимодействия между странами-поставщиками, потребителями и транзитерами энергетических ресурсов.

В.ЮЩЕНКО и Ж.М.БАРРОЗУ обменяются мнениями о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также начале взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство».