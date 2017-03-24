В Wall Street Journal объяснили, как Трамп может избавиться от скандала о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится продвигать свои планы во внутренней политике. Но подозрения относительно связей его избирательной команды с Россией до сих пор ему в этом мешают. Чтобы положить конец скандалу, его администрация должна четко определить свою политику в отношении России. И самый простой способ это сделать - посвятить больше усилий для завершения войны в Украине, которую разжигает Москва.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет бывший Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, передает ZN.UA.

Он напоминает о жесткой внешней политике президента Рональда Рейгана во времена холодной войны, который систематически подталкивал тогдашнего лидера СССР Михаила Горбачева снести Берлинскую стену и положить конец конфронтации между Востоком и Западом. Сегодня же раскол между сторонами пролегает не через символическую стену, а кроется в опасной ситуации в Украине.

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"Москва осталась на Донбассе, потому что Запад разрешил ей это сделать. США могут продемонстрировать западную решительность, ужесточив санкции против России, а также увеличить цену российской агрессии,передав Украине оборонное вооружение", - пишет Расмуссен.

Экс-глава НАТО напоминает о всех пророссийских заявлениях, которые Трамп сделал во время избирательной кампании. И кое-кто может прийти к выводу, что президент США не может изменить свой политический курс. Но опыт Рейгана может указать на то, как демонстрация силы может изменить условия.

"Если Трамп займет жесткую позицию против Москвы, он может поставить в тупик своих критиков", - отмечает Расмуссен. По его мнению, война на Донбассе - это бомба замедленного действия. Однако ее можно обезвредить, если найти новую формулу взаимодействия с Москвой.

Для Киева это может принести большую безопасность. Для Москвы - свободу от западного экономического давления, а для президента Трапа это будет гамбит, который освободит его "от российских демонов".

Ранее источник в Кремле рассказал FT, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении России изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против РФ.