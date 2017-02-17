Источник в Кремле рассказал Financial Times, что отпугнуло Трампа от России

09:58, 17 февраля 2017
Мир
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Позиция президента США Дональда Трампа в отношении России изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против РФ.

Дональд Трамп / REUTERS

По словам неназванного источника Financial Times в Кремле, кампания в СМИ против Москвы оказалась настолько «ядовитой», что отпугнула Трампа, который как предполагалось, совершит «новый старт» в отношениях с Россией, пишет Республика.

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Согласно сообщению, сам Трамп на пресс-конференции пояснил, что ему было бы легче взять в отношениях с РФ «жесткий курс», но такой подход помешает двум странам сотрудничать. Он также отметил, что публикации «фейковых» новостей в американских СМИ мешают США и России наладить отношения. К числу подобных новостей он отнес сообщения о связи чиновников из его администрации с Россией.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Белого Дома Шона Спайсера, Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.

"Президент Трамп очень ясно дал понять: он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что не намерены возвращать Украине оккупированный Крым, несмотря на ожидания новой администрации США.

Также Трамп напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.

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Теги: #Трамп#Россия