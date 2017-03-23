Кремль атакует

Россия последовательно реализует «Федеральную программу зачистки свидетелей». Бывший депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков, который недавно перебрался с семьей в Киев и получил украинское гражданство, был убит 23 марта в центре столицы Украины.

Вороненков был одним из свидетелей в деле о государственной измене Виктора Януковича, пригретого Владимиром Путиным в России, - рассказал о том, как бывший украинский президент обращался к своему «другу» в Кремле с просьбой ввести войска в свою страну. И, по словам генпрокурора Юрия Луценко, экс-гражданин России предоставил следователям военной прокуратуры «чрезвычайно важные показания в этом деле». А свидетельства эти были зафиксированы в письменном протоколе.

Впрочем, показательная казнь Вороненкова, говорит, скорее, не только о том, что кто-то за поребриком реально испугался именно его показаний (если не считать Януковича, конечно), а о том, что Кремль цинично демонстрирует Украине и миру – те, кто пытаются сбежать из России и от России, а, тем более, готов публично говорить о работе российской карательной системы, «мозг» которой плотно и на десятилетия окопался в Кремле, должны бояться. Они нигде не будут в безопасности.

Накануне, в эфире одного из российских телеканалов бывшие коллеги Дениса Вороненкова и его жены Марии Максаковой (тоже экс-депутата Госдумы РФ), обсуждая перебежчиков, прогнозировали, что Максакова долго не протянет с таким мужем

Такая демонстрация силы – показатель того, что в России, похоже, есть еще немало влиятельных госслужащих, кто был бы не против дать свои показания против «хозяина». Теперь их станет меньше.

Собственно, накануне, в эфире одного из российских телеканалов бывшие коллеги Дениса Вороненкова и его жены Марии Максаковой (тоже экс-депутата Госдумы РФ), обсуждая перебежчиков, прогнозировали, что Максакова долго не протянет с таким мужем. Имелось в виду – в браке. А подразумевалось, похоже, - в жизни. Теперь Мария вряд ли будет также активно общаться с западными СМИ, рассказывая о причинах побега из России. О свидетельствах против кремлевской верхушки речь уже совсем не идет…

Стоит ли сейчас забрасывать камнями украинские спецслужбы, которые-де не уберегли ценного свидетеля? С одной стороны, то, что убийство российского политического беженца произошло в самом сердце столицы Украины, свидетельствует: российские спецслужбы, способные организовать и реализовать такую показательную казнь, на четвертом году российско-украинской войны, спокойно разгуливают в Киеве (Одессе, Харькове, Днепре и т.д).

С другой стороны, российская «федеральная программа» зачистки свидетелей «работает» в разных странах. В свое время, в Лондоне не уберегли Александра Литвиненко, вопросы вызывает внезапная смерть постпреда РФ в Совбезе ООН Виктора Чуркина в США, а также массовые «инфаркты» российских послов и консулов по всему миру…

По словам одного из украинских политологов, Вороненкова в центре Киева убил лично Путин, хотя и не он нажимал на курок. Если вспомнить, как и где два года назад был убит российский оппозиционер Борис Немцов, то личность заказчика нынешнего действа не вызывает сомнений. Его выдает болезненная любовь к театральности в реализации подобных страшных событий. Другое дело, хотелось бы, чтобы украинские правоохранители могли быстрее и качественнее расследовать такие показательные убийства, совершенные в Украине. И что, наряду с ответами в деле Вороненкова, украинцы услышат и ответы в деле Шеремета.

Татьяна Урбанская