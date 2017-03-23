Все "сверхважные" показания убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова будут приобщены к делу Януковича – Сарган

Убитый 23 марта 2017 года в центре Киева бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков успел дать важные показания в деле о государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом в комментарии "Медиазоне" сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

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"Вороненков во время следственных действий предоставил сверхважные свидетельства относительно госизмены Януковича, все эти свидетельства были занесены в письменный протокол. И несмотря на такое ужасное убийство в центре Киева, все показания Дениса Вороненкова будут приобщены уже в судебном рассмотрении дела о госизмене экс-президента Януковича", — сказала Сарган.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

При этом стрелявший в Вороненкова киллер был ранен охранником экс-депутата и на данный момент задержан полицией.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.