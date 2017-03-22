МИД Украины вызывает "на ковер" венгерского посла после заявлений политиков о создании автономий

МИД вызвал посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны по созданию угорских автономий за рубежом. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти", - сказала она.

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По словам представителя МИД, подобные заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между странами. "Мы должны понимать, что это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом у нас будет более четкое понимание", - добавила она.

Ранее в МИД Украины с удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах.