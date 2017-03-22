В Будапеште призвали к созданию венгерских автономий в соседних странах: МИД Украины отреагировал

В Министерстве иностранных дел Украины с удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах.

Об этом говорится в комментарии МИД, сообщила пресс-служба ведомства.

«Венгрия всегда была и есть важным партнером для Украины. Мы высоко ценим дружественный характер двусторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества. Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и в дальнейшем останется в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов, и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта», - говорится в сообщении.

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В МИД призвали Венгрию противостоять попыткам использовать вопросы обеспечения прав нацменьшинств для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором.

«Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона», - подчеркнули в МИД.