В Кремле рассказали, кто будет решать вопрос о возможном бойкоте "Евровидения"

В Кремле рассчитывают, что ранее посещавшая Крым певица Юлия Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении-2017» в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается бойкота, то это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе», - сказал Песков.

По его словам, вопрос о возможном бойкоте или борьбе за право принять участие в конкурсе надо задавать российским организаторам - «Первому каналу».

При этом Песков подчеркнул, что если в Кремле «правильно понимают, то опция замены» исполнителя не предусмотрена.

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«Каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла. Мы следим за ситуацией. Это международный конкурс, и Украина принимает у себя международный конкурс», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, по информации российского «Первого канала», от РФ на «Евровидение-2017» в Киев должна поехать Самойлова.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

20 марта Песков сообщил, что Россия не будет менять российского участника «Евровидения-2017» в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.

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В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что решение о предоставлении согласия или несогласия со стороны Украины на въезд Самойловой еще не принято, но соответствующий документ уже подготовлен. «На эту минуту решение о ее заезде в Украину или незаезде пока не принято, хотя открою тайну, соответствующий документ уже подготовлен», - сказал Грицак.

Также председатель СБУ отметил, что он лично считает ее приезд в Украину нецелесообразным. По его словам, Самойлова не просто посещала Крым, но и оставила записи в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее властей, взятого курса на евроатлантическую интеграцию.