Порошенко созывает лидеров фракций из-за ситуации с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с руководителями парламентских фракций и депутатских групп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встречу Порошенко назначил, поддерживая предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который предложил провести краткие консультации в начале сессионной недели.

«Нам нужно обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и которая возникла в мире в связи с ответной реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации», - сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации.

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«Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, который позволит нам стабилизировать ситуацию», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, запланированное на 20 марта заседание МВФ по поводу выделения Украинеочередного транша в размере 1 млрд долл. перенесено на неопределенный срок.

По информации Минфина, перенос заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлен необходимостью уточнения макроэкономических показателей из-за введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Президент Украины, выступая сегодня на Совете регионального развития, заявил, что Международный валютный фонд отложил заседание Совета директоров по украинскому вопросу, но украинское руководство проведет переговоры с Фондом для скорейшего получения транша в 1 млрд долларов.

При этом глава государства отметил, что причиной отсрочки стали последствия блокады торговли с оккупированными регионами.

По словам Порошенко, Украина убедила МВФ в необходимости пенсионной реформы без повышения пенсионного возраста.