Одной из версий нападения на председателя ВСП является его профессиональная деятельность - ГПУ
В то же время президент Украины Петр Порошенко назвал нападение на руководителя ВСП Бенедисюка попыткой сорвать судебную реформу.
Одной из версий нападения группы лиц на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка является его профессиональная деятельность. Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, - препятствование его профессиональной деятельности как государственного деятеля", - говорится в сообщении ГПУ.
Также в Генпрокуратуре отмечают, что согласно постановлению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения группой лиц хулиганских действий, нападения на Бенедисюка и его жену осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона.
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«Следствием уже установлено, что вечером 17 марта представители общественного движения «Традиция и порядок», бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения «Гарпун», а также несовершеннолетние лица совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Бенедисюка и его жену. Во время нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля Бенедисюка, выкрикивали угрозы нанесения ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю», - отметили в ГПУ.
По данным ведомства, для пресечения неправомерных действий председатель Высшего совета правосудия вызвал полицию, однако это вызвало у нападавших «еще большую агрессию».
«Видя, что жизни и здоровью его и жены угрожает реальная опасность, Бенедисюк осуществил из имеющегося у него наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Только после этого группа лиц отошла на безопасное для всех участников события расстояние, и нападение было прекращено», - заявляют в Генпрокуратуре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законами Украины, влияние на судей любым способом запрещается.
Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования будут проведены необходимые следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, имевшего место 17 марта возле дома председателя Высшего совета правосудия.
В ГПУ подчеркнули, что "группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, производится осмотр видеокамер, установленных в районе места происшествия".
По результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия, отметили в ведомстве. Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назвал нападение на руководителя ВСП Бенедисюка попыткой сорвать судебную реформу.
«Нападение псевдоактивистов в балаклавах на председателя Высшего совета правосудия на прошлой неделе – это ни что иное, как попытка сорвать судебную реформу, законсервировать то неприемлемое положение вещей, запугать судей и тех, кто участвует в реформировании Верховного суда», – заявил он.