Одной из версий нападения на председателя ВСП является его профессиональная деятельность - ГПУ

Одной из версий нападения группы лиц на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка является его профессиональная деятельность. Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, - препятствование его профессиональной деятельности как государственного деятеля", - говорится в сообщении ГПУ.

Также в Генпрокуратуре отмечают, что согласно постановлению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения группой лиц хулиганских действий, нападения на Бенедисюка и его жену осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона.

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«Следствием уже установлено, что вечером 17 марта представители общественного движения «Традиция и порядок», бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения «Гарпун», а также несовершеннолетние лица совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Бенедисюка и его жену. Во время нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля Бенедисюка, выкрикивали угрозы нанесения ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, для пресечения неправомерных действий председатель Высшего совета правосудия вызвал полицию, однако это вызвало у нападавших «еще большую агрессию».

«Видя, что жизни и здоровью его и жены угрожает реальная опасность, Бенедисюк осуществил из имеющегося у него наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Только после этого группа лиц отошла на безопасное для всех участников события расстояние, и нападение было прекращено», - заявляют в Генпрокуратуре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законами Украины, влияние на судей любым способом запрещается.

Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования будут проведены необходимые следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, имевшего место 17 марта возле дома председателя Высшего совета правосудия.

В ГПУ подчеркнули, что "группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, производится осмотр видеокамер, установленных в районе места происшествия".

По результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия, отметили в ведомстве. Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назвал нападение на руководителя ВСП Бенедисюка попыткой сорвать судебную реформу.

«Нападение псевдоактивистов в балаклавах на председателя Высшего совета правосудия на прошлой неделе – это ни что иное, как попытка сорвать судебную реформу, законсервировать то неприемлемое положение вещей, запугать судей и тех, кто участвует в реформировании Верховного суда», – заявил он.