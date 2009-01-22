Ющенко наградил Фирташа орденом: олигарх за наградой не пришел

Глава совета директоров компании Group DF Дмитрий Фирташ не явился на награждение государственным орденом. Как сообщает корреспондент «Главреда», в зале Дворца Разумовского в Батурине началось награждение государственными наградами, но Фирташа в зале нет.

Напомним, что Президент Украины Виктор Ющенко наградил Фирташа орденом «За заслуги» третьей степени.

Фирташ награжден за личный вклад в создание Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица» в Батурине.

В то же время, как стало известно УНИАН из источников, близких к Секретариату Президента Украины, фамилия Д.ФИРТАША была в проекте Указа Президента, но он отказался от награды.