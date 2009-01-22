Ющенко наградил Фирташа орденом: олигарх за наградой не пришел
16:08, 22 января 2009Политика
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...«За заслуги» третьей степени
Глава совета директоров компании Group DF Дмитрий Фирташ не явился на награждение государственным орденом. Как сообщает корреспондент «Главреда», в зале Дворца Разумовского в Батурине началось награждение государственными наградами, но Фирташа в зале нет.
Напомним, что Президент Украины Виктор Ющенко наградил Фирташа орденом «За заслуги» третьей степени.
Фирташ награжден за личный вклад в создание Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица» в Батурине.
В то же время, как стало известно УНИАН из источников, близких к Секретариату Президента Украины, фамилия Д.ФИРТАША была в проекте Указа Президента, но он отказался от награды.
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