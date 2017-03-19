Штайнмайер вступает в должность президента Германии
12:12, 19 марта 2017Политика
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Церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине.
Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS
Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 19 марта, официально вступает в свою должность, передает Deutsche Welle.
Накануне, 18 марта, завершился пятилетний срок полномочий его предшественника Йоахима Гаука.
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Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт. После церемонии Гаук с своей супругой покинут дворец.
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