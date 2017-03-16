"Крым – це Україна": как львовяне пикетировали российское консульство (фото)

Под стенами Российского консульства во Львове устроили акцию протеста «Крим - це Україна».

Об этом сообщил координатор сообщества «Варта 1» Игорь Зинкевич, передает Львовский портал.

Добавим, что сегодня исполнилось три года со дня непризнанного в мире «референдума» в Крыму, после которого его аннексировала Россия.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.