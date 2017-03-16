Луценко обещает передать в суд дела против окружения Януковича до ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя принятие сегодня закона о заочном осуждении.

“Для меня принцип: передать дела в отношении высших должностных лиц, которые предали государство, разворовали его в крупнейших размерах, убивали мирных людей на Майдане - до ноября месяца. Это будет сделано. Я отвечаю за свои слова”, - сказал Луценко.

Он отметил, что по этому закону могут быть осуждены лишь те, кто украл миллиарды, убил людей, предал государство или же совершил другие особо тяжкие преступления, а также не менее 6 месяцев скрывается за рубежом».

“Этот закон направлен на воровскую элиту, которая сбежала из Украины”, - добавил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что, если бы депутаты не поддержали сегодня этот закон, “800 дел заочного осуждения, которые находятся на стадии досудебного следствия ГПУ, были бы закрыты”. “И 190 дел, включительно с делом Януковича, министра обороны Российской Федерации Шойгу и еще 18 генералов Вооруженных сил Российской Федерации, включительно с десятками предателей: прокуроров, судей, депутатов Севастополя и Крыма, включительно с Курченко, Клименко, Табачника и других членов организованной преступной группировки Януковича, были бы закрыты в судах”, - добавил Луценко.

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Он также напомнил, что дело по обвинению Януковича в государственной измене “будет рассматриваться в судебном заочном осуждении". "Никакой лазейки для защиты, в том числе для их использования в украинских и европейских судах, этот закон не оставил”, - отметил он.

Действие этого закона, отметил Луценко, закончится с созданием Государственного бюро расследований. “Думаю, что это должно быть еще в этом году”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)” (№5610).

В законе также говорится и о создании Государственного бюро расследования, но без привязки к дате.