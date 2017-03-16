Рада приняла закон, который позволяет заочно судить Януковича и российских генералов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№5610) проголосовали 252 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил на заседании парламента, что принятие данного закона «уже завтра, в случае его подписания, даст возможность начать судебный процесс по 190 делам в суде в порядке заочного производства, включая экс-президента Януковича, включая десятки, а будет - сотни, предателей Украины, включая 23 генералов Российской Федерации, включая министра обороны РФ».

Как известно, ранее данным законопроектом предусматривалась возможность заключения сделки о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым в производстве по особо тяжким преступлениям, совершенным организованной группой, или преступной организацией, или террористической группой, или террористической организацией, при условии разоблачения подозреваемым, который не является организатором такой группы или организации, преступных действий других участников группы или других совершенных группой или организацией преступлений, если сообщенная информация будет подтверждена доказательствами.

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В то же время депутаты из фракции «Самопомич» категорически выступали против того, чтобы с террористами заключать какие-либо соглашения.

В ответ на это Луценко отметил, что вчера на комитете, а сегодня - в сессионном зале «возник вопрос, который, с моей точки зрения, имеет различные подходы, - можно ли заключать сделки в случае расследования деятельности террористических организаций - с одной стороны, женщина-наводчица может сдать руководителей террористических организаций, которые ей известны, и суд может закрепить эту сделку, но с другой стороны, - общество еще не провело дискуссию по этому поводу».

Луценко предложил везде по тексту закона исключить слова «террористические организации», отметив, что этот вопрос надо вынести на общественное обсуждение.

В законе говорится и о создании Государственного бюро расследований. Народный депутат Украины Сергей Мищенко предложил предусмотреть в законе дату его создания до 31 декабря 2017 года, но эта поправка не была поддержана, поэтому в законе речь идет о создании бюро без привязки к дате.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)" (№5610).

Во время обсуждения законопроекта член комитета Николай Паламарчук отметил, что из текста предлагается исключить изменения в УПК, которыми предусматривалась "работа следственных подразделений прокуратуры без ограничений".

В целом, по его словам, в результате подготовки законопроекта ко второму чтению был получен согласованный текст. Принятие этого закона, отметил депутат, позволит исправить имеющиеся недостатки уголовного процесса в вопросе осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Кроме того, отметил Паламарчук, законопроект сделает невозможным избежание ответственности лицами, совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления.