Посол ЕС: выполнение "Минска" проходит "крайне медленно и безутешно", но мы не видим других вариантов

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли призывает участников "нормандского формата", и в частности Российскую Федерацию и Украину, активизировать усилия по созданию "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

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Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Дипломат признал, что выполнение Минских соглашений проходит «крайне медленно и безутешно", однако он не видит других вариантов для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"В то же время сегодня мы не видим никакого другого выбора, и по этой причине, я считаю, должны сделать все от нас зависящее, чтобы убедить все стороны приступить к разработке “дорожной карты”, о чем было заявлено на саммите “нормандского формата”", - заявил Мингарелли.

Вместе с тем, по его словам, "все вовлеченные стороны должны согласиться продвигаться вперед одновременно в сфере безопасности и на политическом треках".

"Это наша надежда. Мы не видим сегодня никаких других вариантов", - добавил посол.

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Кроме того, говоря о теоретической возможности расширения "нормандского формата" за счет привлечения других стран, он сказал, что в Евросоюзе пока нет никакого решения по этому поводу.

Он добавил, что смена формата должна обсуждаться между основными вовлеченными сторонами.

Как сообщал УНИАН, из-за того, что Минские соглашения практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ – договорились на встрече в Берлине 19 октября 2016 года, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов Минских соглашений.

Подготовка должна была завершиться до конца ноября 2016 года, но 29 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата" заявил, что дискуссия о «дорожной карте» выполнения Минских соглашений была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. Он сказал, что соглашения о выводе российских войск нет, и что Украина настаивает на вооруженной полицейской миссии.