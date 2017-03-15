Пограничники объяснили, кого не коснется грузовая блокада ОРДЛО

Сегодняшнее решение СНБО о временном прекращении грузооборота с временно оккупированными районами Донбасса не распространяется на простых граждан. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает LIGA.net.

По его словам, мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж. В то же время Слободян подчеркнул, что с 13:00 15 марта любые грузовые перевозки из и в ОРДЛО прекращены.

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Как сообщал УНИАН, учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения.

МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействии диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.