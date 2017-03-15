Луценко не исключает выдвижения подозрения нардепу Парасюку
По словам Генпрокурора, основания для выдвижения подозрения в отношении народного депутата Парасюка есть давно.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что не исключает возможности выдвижения подозрения внефракционному депутату Владимиру Парасюку, передает корреспондент УНИАН
«К сожалению, основания для представления в отношении народного депутата Парасюка есть давно», - сказал Луценко.
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Также генпрокурор отметил, что у него были надежды, что “человек достаточно эмоциональный... может себя взять в руки, дисциплинировать, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз все дальше».
«С моей точки зрения, события, а собственно, вооруженное нападение на бывшего добровольца, а ныне журналиста Дзиндзю, а также вчерашние силовые действия в отношении добровольцев в рядах Национальной гвардии переходят все границы», - сказал генпрокурор.
Луценко отметил, что не будет перечислять все случаи, но эти два сейчас находятся в центре внимания общества.
«Не буду скрывать того, что сейчас они находятся также в центре внимания следователей. Буквально сегодня следователи МВД, которые возбудили соответствующие производства и провели соответствующие следственные действия и в случае Дзиндзи, и в случае военнослужащих Национальной гвардии, встречаются с прокурорами. В случае, если будет достаточно оснований, дело перейдет в главное следственное управление Генпрокуратуры Украины, и это может привести к выдвижению подозрения народному депутату Парасюку», - сказал Луценко.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля между народным депутатом Владимиром Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзею в Бахмуте Донецкой области произошел конфликт. Дзиндзя заявил, что к нему в номер отеля пытался ворваться вооруженный депутат Парасюк, который угрожал выломать дверь, о чем журналист сообщил в полицию. По данным правоохранителей, словесный конфликт начался, когда заявитель, житель Киева, сделал депутату замечание о недопустимости нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.
Вчера, 14 марта, в Славянске на блокпосту около 19:00 произошел конфликт между правоохранителями и сторонниками блокады с участием Парасюка. Полиция попросила проверить документы на оружие, однако сторонники блокады предоставить документы отказались. В результате словесной перепалки возник конфликт, во время которого Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.
По сообщению заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, в результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.