СНБО поручил силовикам принять дополнительные меры для противодействия возможным диверсиям и терактам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по результатам заседания со ссылкой на секретаря Александра Турчинова.

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Турчинов заявил, что МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

Кроме того, он отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.

Как сообщал УНИАН, СНБО также принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.