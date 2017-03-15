СНБО поручил силовикам принять дополнительные меры для противодействия возможным диверсиям и терактам
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии и Службе безопасности принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействии диверсионным и террористическим проявлениям.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по результатам заседания со ссылкой на секретаря Александра Турчинова.
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Турчинов заявил, что МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.
Кроме того, он отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.
Как сообщал УНИАН, СНБО также принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.