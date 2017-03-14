Фракция БПП пополнилась еще одним нардепом

Народный депутат Юрий Буглак вошел в состав фракции партии “Блок Петра Порошенко”. Об этом в сессионном зале ВР сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК 27 февраля признала избранным народным депутатом главного юридического советника дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен" Буглака.

Он прошел в ВР по списку «БПП» под №81 вместо народного депутата Алексея Савченко, которого президент назначил председателем Николаевской областной государственной администрации.

Сегодня, 14 марта, Буглак принял в ВР присягу народного депутата.