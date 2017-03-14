Черновицкий облсовет принял обращение о поддержке экономической блокады ОРДЛО

14 марта, во время заседания внеочередной сессии Черновицкого областного совета, депутаты поддержали обращение к Верховной Раде, Президенту и Кабинету Министров Украины по поводу торговой блокады оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Инициатором рассмотрения этого вопроса является фракция УКРОП. Документ зачитал ее представитель в облсовете Игорь Малышевский. Проект решения УКРОПа взяли за основу и дополнили несколькими пунктами, в частности, касательно наказания виновных за разгон участников блокады на станции Кривой Торец. В целом за обращение проголосовали все 37 депутатов областного совета, которые присутствовали на заседании. Всего в Черновицком облсовете 64 избранника.

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«Мы убеждены: оставаться в стороне от событий, которые сейчас происходят на востоке Украины, невозможно. В то время как наших однопартийцев, которые стоят на защите интересов граждан и блокируют преступную торговлю с террористами, задерживают, мы объединяемся против произвола властей. Циничный бизнес следует прекратить, и наш долг – заблокировать торгово-экономические отношения с врагом», – отметил председатель фракции УКРОП Виталий Ткачук.

В частности, Черновицкий облсовет в своем обращении требует:

• прекратить любые отношения с ОРДЛО как преступными террористическими группировками, приняв закон «О временно оккупированной территории Украины»;

• запретить торговлю товарами российского производства в Украине;

• лишить банки Российской Федерации лицензий и права работать на территории Украины;

• признать АТО войной, которую ведет против Украины агрессор – Российская Федерация;

• взять под контроль Украинского государства стратегические объекты, которые находятся в руках представителей российского бизнеса.

Напомним, аналогичное обращение на внеочередной сессии в ночь с 13 на 14 марта принял Черновицкий городской совет.