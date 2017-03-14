В Черновцах депутаты горсовета посреди ночи собрались на заседание
02:28, 14 марта 2017Политика
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В шесть утра должны собраться депутаты областного совета.
Скриншот
Депутаты городского совета Черновцов по требованию активистов, которые выступили с протестом против задержания участников блокады в Кривом Торце собрались на экстренное заседание.
Об этом сообщает Черновицкий луч.
"Мы уже поддержали блокаду. Есть принятые обращения, читайте на сайте", - цитирует СМИ мэра города Олега Каспрука.
Также сообщается, что в шесть утра должны собраться депутаты областного совета.
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