Блок Витренко проходит трехпроцентный барьер...

Сегодня Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция» в лице уполномоченного Блоком Владимира МАРЧЕНКО направил на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО обращение, в котором требует возбудить уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов 26 марта.

Об этом лидер Блока Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня в УНИАН на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в парламент и местные советы.

В частности, Блок имеет претензии к ЦИК относительно методологии подсчетов результатов выборов.

По словам Н.ВИТРЕНКО, в данном вопросе ее Блок основывается на Европейских конвенциях о защите основных прав и свобод человека, на положениях Конституции Украины и законов о выборах народных депутатов Украины и депутатов местных советов. Суть этих подсчетов лежит в том, что они производятся на основе голосов, отданных «за» ту или иную политическую силу, поделенные на голоса, отданные за общее число партий и блоков, участвовавших в выборах. В то же время, подчеркивает Н.ВИТРЕНКО, постановлениями ЦИК методология, утвержденная 16 марта - для подсчета голосов на парламентских выборах и 30 марта – для местных выборов, заключаются в том, что количество голосов, отданных за конкретные партии и блоки, делятся на общую сумму голосов «за», плюс - голосов «против всех» и недействительные бюллетени. «Если из общей суммы, подсчитанной таким образом, вычесть голоса «против всех» и недействительные бюллетени, то полученной разницы вполне достаточно, чтобы наш блок уже был в парламенте. 3,04% тогда будет результат по нашему блоку», - заявила Н.ВИТРЕНКО.

При этом, подчеркивает она, для Блока является исключительно важным установить количество избирателей, принявших участие в голосовании, которое высчитывается по суммированию первичных протоколов о явке и выдаче бюллетеней, минус – недействительные бюллетени. Н.ВИТРЕНКО утверждает, что по данным ЦИК, это количество с 26 марта до сегодня возросло с 25 млн. 2 тыс. 988 до 25 млн.405 тыс. «То есть, почти полмиллиона неизвестно откуда вдруг полученных бюллетеней участвуют в расчете итоговых результатов», - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО, добавив, что если ориентироваться на первоначальную цифру, то результат ее Блока на парламентских выборах составляет 3,09%.

«Учитывая то, что ЦИК до сих пор не назвала цифру количества избирателей, принявших участие в голосовании, не назвала цифру выданных бюллетеней для голосования, а наоборот - в расчетах использует непонятно каким образом резко завышенный показатель, мы сегодня направили обращение в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации выборов и бездеятельности председателя ЦИК Ярослава ДАВИДОВИЧА», - сказал лидер Блока. Кроме того, по словам Н.ВИТРЕНКО, целый ряд обращений и информационных запросов направлены в ЦИК.

Лидер Блока в который раз заявила, что «Народная оппозиция» будет продолжать борьбу «за обеспечение справедливости в подсчете голосов для того, чтобы наши представители были и в парламенте и в местных органах власти».

Также Н.ВИТРЕНКО сообщила, что на сегодня в Украине в 63 судах рассматриваются иски представителей Блока с требованиями пересчета голосов избирателей на парламентских выборах. Кроме того, еще «два-три десятка» исков рассматриваются в контексте пересчета голосов на выборах в местные органы власти, - добавила она.

«Произошла кража наших голосов», - заявила Н.ВИТРЕНКО, подчеркнув, что у ее Блока есть «неоспоримые доказательства» того, что он прошел 3%-й барьер на выборах в парламент. «Однако, из центра дан жесточайший циркуляр всей судебной системе Украины, чтобы не допускать пересчета голосов», - утверждает Н.ВИТРЕНКО, поэтому, по ее словам, в разных областях повторяется одинаковая ситуация: «Малейшую зацепку суд хочет использовать для того, чтобы оставить без рассмотрения наши обращения и не давать возможности нам пересчитать голоса».

Отвечая на вопрос о действиях Блока в случае, если ЦИК официально огласит результаты выборов, по которым «Народная оппозиция» таки не попадает в парламент, В.МАРЧЕНКО заявил, что тогда представители Блока будут обжаловать эти объявленные результаты.