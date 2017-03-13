Порошенко подал законопроект о лишении гражданства владельцев иностранных паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель президента в парламенте, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Он отметил, что сегодня президентом на рассмотрение парламента был внесен законопроект, который определен как неотложный.

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"Сегодня, 13 марта, президентом Украины был подан в ВР Украины и определен как неотложный законопроект, который касается решения вопросов с двойным гражданством", - сказал Герасимов.

По его словам, президент считает необходимым четко урегулировать этот вопрос, а ситуации, когда чиновники заявляют о наличии у них нескольких заграничных паспортов, являются недопустимыми.

Этим законопроектом, пояснил Герасимов, будет четко установлено, что лицо, добровольно получившее гражданство иностранного государства, будет считаться подпадающим под действие требования о прекращении украинского гражданства.

Также законопроект уточняет основания для лишения гражданства Украины. Например, таким основанием предлагается считать ситуацию, если лицо, добровольно получившее гражданство иностранного государства, не сдало загранпаспорт, или же при обретении гражданства Украины также в определенный промежуток времени не сдало паспорт другого государства.

"Я неоднократно подчеркивал, что этот вопрос касается только ситуации добровольного обретения гражданства других стран, поскольку это не касается ситуации с нашими людьми в Крыму. Потому что там о добровольности никакой речи не шло", - сказал депутат.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сегодня на согласительном совете заявил, что парламент может рассмотреть законопроект об отзыве с должностей чиновников с двойным гражданством.

Спикер добавил, что рабочая группа уже наработала законопроект, в котором были бы прописаны соответствующие механизмы, чтобы “мы юридически не попали в данном случае в ситуацию, когда примем закон, а юридически он будет не до конца в совершенстве выписан”.