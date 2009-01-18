Тимошенко во время газовых переговоров пошла на компромисс

Российско-украинские переговоры по газовой проблеме шли непросто, но премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пошла на такую форму компромисса, которая помогла спасти лицо Киева. Об этом заявил в воскресенье источник в правительстве РФ, передает РИА «Новости».

“Юлия ТИМОШЕНКО известна как жесткий переговорщик, последовательно отстаивающий интересы. Переговоры шли непросто, но ТИМОШЕНКО пошла на такую форму компромисса, которая позволила спасти лицо Украины, будет способствовать выводу газового бизнеса на Украине из “серой” полукриминальной сферы в область прозрачных рыночных отношений”, - сказал источник.

“Не наше дело, - заключил он, - но, как представляется, это соответствует интересам Украины не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе”.

Как сообщал УНИАН, договоренность по цене на газ для Украины и транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве. Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН дали поручения руководителям "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу после подписания этих документов будут восстановлены все поставки природного газа.

В соответствии с договоренностями Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран, сопредельных с Украиной, составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

В.ПУТИН после переговоров с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита "по европейской цене".