Луценко обещает в феврале выплатить все долги по зарплате милиционерам

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает в феврале выплатить все долги по заработной плате сотрудникам МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Сейчас выплачено 45% аванса. В первых числах (имеется в виду в будущем месяце – УНИАН) мы выплатим остаток заработной платы плюс 18-процентное повышение зарплаты, которое мы добились в ходе бюджетного процесса, и в следующем месяце, в феврале, надеемся уладить эту проблему», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он выразил возмущение тем, что заработная плата в МВД на 30% меньше, чем зарплаты у сотрудников Министерства обороны. «Зарплаты в МВД по состоянию на декабрь на 30% меньше, чем зарплаты в Минобороны. То есть, те, кто, слава Богу, готовится к войне уже свыше 60 лет, получают на 30% больше, чем те, кто каждый день ходит на войну», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив при этом: «Я не зарюсь на чужой бюджет, но хочу, чтобы майор в СБУ, милиции, обороне, УГО получал одинаково при равных условиях выслуги. Это было бы справедливо».