Минюст об иске против РФ в Гааге: Украина будет добиваться, чтобы путинская клика была осуждена

Об этом глава Минюста сообщил в социальной сети Facebook.

Петренко напомнил, что в Гааге уже второй день продолжается процесс в Международном суде ООН, который является частью двухлетней борьбы Украины в международных судах против РФ.

«Еще в 2014 году по поручению правительства (Арсения) Яценюка Минюст обратился в Европейский суд по правам человека с требованием остановить агрессию России. Тогда суд как временная мера до решения дела по сути запретил России применять силу в Крыму, но Россия не выполнила это решение. Мы готовимся к рассмотрению судом дела по существу, чтобы доказать в Страсбурге нарушения прав украинцев и крымских татар в Крыму и на Донбассе», - заявил Петренко.

«Сейчас начался процесс в Гааге, где представители России откровенно лгут о том, что тяжелое оружие сепаратисты нашли в шахтах, а также используют фейковые доказательства для переложения ответственности за конфликт на Донбассе на Украину. Уверен, что суд ООН даст надлежащую оценку этой «киселёовщине», - заявил министр.

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«Мы докажем, что именно Кремль финансирует террористов, которые уже больше двух лет грабят и уничтожают Донбасс. Также мы докажем, что Путин пытается уничтожить идентичность украинского Крыма, запугать и покорить крымских татар», - подчеркнул Петренко.

Также он сказал, что это не последний шаг Украины. «Мы будем добиваться, чтобы путинская клика была осуждена в Международном уголовном суде», - заявил Петренко.

«Агрессия и военные преступления не имеют срока давности в международном праве, поэтому рано или поздно они будут отвечать за утраченные жизни тысяч украинцев», - подытожил министр.