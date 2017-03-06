После "минирования" суд продолжил заседание по делу Насирова (прямая трансляция)

Ранее в заседании был перерыв в связи с сообщением о наличии взрывчатки в здании Соломенского районного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, суд отказал защите Насирова в проведении судмедэкспертизы для установления, может ли чиновник присутствовать в суде по состоянию здоровья.

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***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насирову было объявлено сообщение о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова прошел после 23.00 5 марта.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.