Иск против России: Украина просит Гаагский суд неотложно ввести предупредительные меры

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в Гааге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде на слушании по запросу Киева ввести временные меры в рамках дела "Украина против России".

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"Украина стоит в этом суде, чтобы защитить основные права своих граждан. С учетом нарушения Россией прав человека и международного права, я прошу суд определить меры, чтобы защитить эти права, которые нарушаются", - обратилась она к суду.

Зеркаль отметила, что тысячи украинцев страдают от смертельных атак, а миллионы остаются "под неминуемой угрозой". "Их мирную повседневную жизнь разрушили, а их основные права вопиюще нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН - Российской Федерацией", - подчеркнула заместитель министра.

Она также отметила, что РФ продолжает нарушать международное право и права человека, продолжает поставлять "смертельную помощь" незаконным вооруженным группам в Украине, нарушает права человека в оккупированном Крыму. Зеркаль также заявила, что "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивание, политическую коррупцию и кибератаки". "Это реальность, перед которой мы стоим в Украине. РФ продолжает это делать уже три года. Все это время она продолжает отрицать багатофазову агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу о защите основных прав украинских людей, мы ищем справедливости и ответственности перед международным правом", - подчеркнула она.

В суде Зеркаль рассказала о событиях вокруг Авдеевки, напомнила о сбитом самолете Малайзийских авиалиний МН17 из системы "Бук", атаке на автобус под Волновахой, бомбардировках Мариуполя, Краматорска. "Это не единичные случаи, но результат финансирования Россией терроризма", - подчеркнула заместитель министра. Она также рассказала о нарушениях прав крымских татар в оккупированном Крыму.

"Господин президент, члены суда, в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, я призываю вас отдать приказ о временных мерах", - сказала Зеркаль в суд.

Далее представители украинской стороны подробно остановились на обсуждении обвинений против РФ и необходимости введения временных мер.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации в Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер. Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представляет аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Российская Федерация представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта. Слушания будут начинаться каждый день в 10.00 (11.00 по киевскому времени).

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.