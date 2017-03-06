Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Гааге, слушания начнутся в 10.00 (11.00 по Киеву) и будут продолжаться до четверга, 9 марта. Стороны будут поочередно представлять свои позиции. На первом заседании будет выступать украинская сторона, во вторник слово возьмет Россия, в среду - вновь Украина и в последний день слушаний - Россия.

Заседания пройдут в открытом режиме в Дворце мира.

Международный суд, который является главным судебным органом ООН, проведет публичные слушания по иску Украины о нарушениях Россией норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и рассмотрит просьбу Киева ввести временные меры.

Читайте такжеВ Минюсте сообщили, что Украина ожидает от суда в Гааге запрета России финансировать терроризм на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украины заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбивание самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании по дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного "референдума", российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в ходе рассмотрения дела судом по существу.

17 января заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН несколько лет будет рассматривать иск Украины в Россию.