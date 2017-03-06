Боевики с утра обстреливают окраины Авдеевки – Жебривский

Об этом сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем микроблоге в Twitter.

«Оккупанты стреляют по окрестностям Авдеевки и позициям ВСУ. Город без электричества», - отметил он.

По словам Жебривского, по состоянию на 7:45 все еще не было письменных гарантий прекращения огня.

Вместе с тем на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщается, что объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от 7 генераторов.

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«Централизованное водоснабжение приостановлено (создан резерв воды из расчета на 4 суток). Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе», - говорится в сообщении.

ГСЧС отмечает, что пиротехнический расчет спасателей (5 чел., 2 ед. тех.) находится в готовности для привлечения в случае необходимости обследования и разминирования мест аварийно-восстановительных работ. К аварийно-восстановительных работ от ГСЧС привлечены 24 человека, а также 8 ед. техники.

Как напомнили в ведомстве, около 16:50 5 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Донецкой фильтровальной станции.