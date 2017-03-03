В ближайшее время будет объявлено о вызове Клименко в прокуратуру – Матиос

Об этом говорится в письме главного военного прокурора Анатолия Матиоса в редакцию газеты «Вести», скан-копия которого обнародована на его странице в Facebook.

«В ближайшее время орган досудебного расследования объявит об официальном вызове подозреваемого Клименко А.В. в прокуратуру с целью проведения с ним необходимых процессуальных и следственных действий», - сообщил Матиос и добавил, что сообщение о вызове будет опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Также в письме отмечается, что, «несмотря на родственные связи руководства газеты «Вести» с подозреваемым Клименко А.В.», в Главной военной прокуратуре ГПУ считают необходимым направить копию вызова в редакцию.

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***Клименко возглавлял Государственную налоговую службу Украины в период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, Министерство доходов и сборов Украины - с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины.

1 марта Голосеевский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Клименко.

Как заявил Матиос, Клименко в период с апреля 2012 года по сентябрь 2013 года, в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, «злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации».