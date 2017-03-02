Daily Beast: российская оппозиция в осаде следователей Путина

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Российская оппозиция в осаде следователей Путина", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

В 11 часов утра они постучали в ее дверь. Во вторник утром, десяток чиновников из Следственного комитета России прибыли обыскивать квартиру Зои Световой. 57-летняя журналистка и защитница прав человека – всемирно признанный ведущий эксперт по вопросам репрессивных методов государства, тюремных учреждений, а также нарушений, совершенных российскими правоохранительными органами. Теперь они были в ее доме в самом центре Москвы.

Восемь часов обыска, все это время Светова, ее 18-летняя дочь, ее муж, и собака не могли покинуть квартиру. Служащим потребовалось много времени, чтобы проверить все личные вещи. В библиотеке Световой было слишком много книг; слишком много произведений искусства в ее просторной квартире, слишком много записок от детей, родителей, бабушек и дедушек. Дом может быть частным музеем истории советских и пост-советских репрессий.

Новости об обыске были восприняты с мрачным ощущением дежавю всеми, кто знает Светову и ее семью.

Однажды за чаем на кухне своего дома, Светова рассказала мне об аресте обоих ее родителей, Феликса Светова и Зои Крахмальниковой, писателей-диссидентов советских времена. В 1982 году, так же, как сегодня утром, КГБ пришли обыскивать книги и заметки ее матери.

Самый старший из ее четверых детей, Филипп, тогда был еще ребенком. Офицеры искали всюду, даже между простынями маленькой детской кроватки Филиппа. "Мои дети знают, что такое КГБ и ГУЛАГ. Они росли и постоянно слышали о репрессиях от моих родителей, от нас", - сказал Светова в интервью.

Во время рейда в доме Световой во вторник, трое ее сыновей – Филипп, Тимофей, и Тихон, все известные журналисты – пытались дозвониться своим родителям, но тщетно.

"Это было так же, как 23 января 1985 года, в день моего рождения, когда моя мать пыталась дозвониться домой, чтобы сообщить радостные новости: они ворвались в дом моего деда Феликса Светова", - написал в Facebook сын Световой, Тимофей Дзядко. Родители Световой были освобождены только в 1987 году, благодаря политике Михаила Горбачева.

В течение многих лет при правлении Путина, Светова сообщала о том, как российские власти нарушают права человека. Как член комиссии по мониторингу тюрем, Светова освещала жизни заключенных изнутри российский тюрем. Она писала статьи для независимых изданий, в том числе веб-сайта OpenRussia.org, который спонсирует самый известный экс-заключенный, влиятельный критик президента Владимира Путина Михаил Ходорковский.

В день, когда Путин помиловал Ходорковского в декабре 2013 года, после 10 долгих лет тюремного заключения, бывший нефтяной магнат переехал за границу. В идеальном мире, Ходорковский мог бы превратиться в глобального филантропа, российского Джорджа Сороса. Но у Ходорковского более узкая направленность. Как и в случае с "Открытой демократией" Сороса, "Открытая Россия" Ходорковского стремится к социальным изменениям путем поддержки гражданского общества. Организация по-прежнему очень активна. В интервью во вторник, члены команды "Открытой России" Ходорковского рассказали The Daily Beast о восьми новых проектах, которые были запущены недавно.

Из своего дома в Лондоне, Ходорковский тратит свои деньги и время, поддерживая российскую оппозицию, а также спонсируя будущую российскую интеллектуальную и технократическую элиту: ученых, экономистов, экспертов в области ИТ, а также журналистов.

Российские власти не обрадовались Ходорковскому и его деньгам, и особенно тому, что он развивает гражданское общество в России. Его команда в Москве находится под огромным давлением, с тех пор как летом 2014 года Международный арбитражный суд вынес решение о том, что Россия должна заплатить $ 50 млрд за захват компании Ходорковского ЮКОС и присвоение ее активов. В 2015 году суд России даже заочно предъявил ему обвинение в убийстве.

Начиная с декабря того же года, следователи обыскали дома более десятка сотрудников Ходорковского, в поисках каких-либо доказательств, связанных с текущим расследованием против его нефтяной компании ЮКОС.

Официальное обоснование для обыска в доме Световой было связано с расследованием по делу об "украденных активах", которые Ходорковский якобы забрал из ЮКОСа, поскольку он финансировал некоторые ее статьи.

"Этот рейд в доме Световой является угрожающим жестом, направленным на то, чтобы подавить и сломать ее свободный независимый дух", - сказал The Daily Beast независимый аналитик и телеведущий канала "Дождь" Станислав Белковский.

"Уже более года следователи по делу ЮКОСа проводят допросы и обыски в домах наших сотрудников, чьи налоговые декларации они нашли в ходе предыдущих рейдов", - сказала Мария Баронова, координатора проектов "Открытой России".

Как оппозиционный активист, сама Баронова пережила часы устрашающих допросов. Несколько лет назад государственные социальные работники пригрозили забрать у нее маленького сына, рассказала она The Daily Beast.

Когда год назад, служащие вторглись с обыском в дом пресс-секретаря Ходорковского, Кюлле Писпанен, они принесли с собой пилу. "Сначала я не хотела открыть дверь, пока не прибудет наш адвокат, но потом я услышала, что они начали распиливать мою дверь, и впустила их, прежде чем они напугали мою 7-летнюю дочь", - сказала Писпанен The Daily Beast во вторник. Следователи обыскивали квартиру Писпанен в течение приблизительно 12 часов, изъяли компьютеры, телефоны и даже старые диски с выпусками Писпанен, когда она работала на Радио Свободная Европа. "Мы все осознаем риски работы на "Открытую Россию", но мы делаем этот выбор", - сказала Писпанен The Daily Beast.

Весь вторник, друзья и читатели Световой обсуждали рейд в социальных сетях. Толпа журналистов и друзей, в том числе некоторые известные культурные деятели, ждали снаружи, у ее двери, сидя на лестнице. Только один раз Светова показалась из-за двери, чтобы поблагодарить всех, кто пришел поддержать ее и ее семью.

Ее голос был мягким, но сильным, и несломленным, как всегда.