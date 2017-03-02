Глава МИД Германии на следующей неделе прибудет с визитом в Москву: обсудит с Лавровым ситуацию в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с вице-канцлером – федеральным министром иностранных дел господином (Зигмаром) Габриэлем», - сказала Захарова.

По ее словам, кроме двухсторонней повестки будут обсуждаться "кризис в Украине и Сирии".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Габриэль 2-3 марта посетит с рабочим визитом Украину.