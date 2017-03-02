Глава МИД Германии на следующей неделе прибудет с визитом в Москву: обсудит с Лавровым ситуацию в Украине
15:09, 02 марта 2017Политика
684
9 марта в Москве министры иностранных дел Германии и РФ обсудят ситуацию в Украине.
Габриэль / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте такжеПорошенко назвал конфискацию Россией украинских активов еще одним свидетельством оккупации
«9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с вице-канцлером – федеральным министром иностранных дел господином (Зигмаром) Габриэлем», - сказала Захарова.
По ее словам, кроме двухсторонней повестки будут обсуждаться "кризис в Украине и Сирии".
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Габриэль 2-3 марта посетит с рабочим визитом Украину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter