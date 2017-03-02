Сирийцы просят прокуратуру ФРГ расследовать случаи пыток в тюрьмах Сирии

Речь идет о преступлениях, совершенных, по мнению заявителей, руководителями спецслужб и других высокопоставленных лиц во властных структурах Сирии, сообщает DW, ссылаясь на информагенство dpa.

Поскольку в этом случае речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности, потерпевшие имеют право обратиться и в Германию, уверяет Вольфганг Калек из Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR). Именно эта правозащитная организация помогла сирийским двум потерпевшим и их адвокатам в подаче заявления.

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Заявители требуют, чтобы генпрокурор ФРГ начал расследование, следующим этапом которого станет выдача ордеров на арест подозреваемых. Результаты расследования могут быть предъявлены международному трибуналу по Сирии, который, возможно, создадут.

В иске фигурируют две сирийские военные тюрьмы, расположенные в Дамаске. Бывшие заключенные сообщают, что их принуждали к совершению сексуальных действий и применяли к некоторым из них крайне жестокие методы пыток. Кроме того, они пережили нечеловеческие условия заключения. Заявители сообщают о том, что их кожу натирали едкими моющими средствами, били по половых органах и заставляли стоять много часов подряд, пока они не теряли сознание.