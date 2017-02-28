Климкин и верховный комиссар ООН обсудили подготовку доклада по оккупированному Крыму

Как сообщила пресс-служба МИД, об этом шла речь сегодня во время встречи сторон в рамках участия в Сегменте высокого уровня 34-й сессии Совета ООН по правам человека.

Читайте такжеОккупанты в Крыму хотят уничтожить идентичность украинцев и крымских татар - Климкин

В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в контексте деятельности Мониторинговой миссии по правам человека в Украине. Также обсуждалось возможное привлечение технической помощи УВКПЧ к отдельным аспектам выполнения Минских договоренностей.

Верховный комиссар по правам человека подтвердил намерение посетить Украину в ближайшее время по приглашению Климкина.

Кроме того, сегодня в Женеве Климкин встретился с министром иностранных дел Шри-Ланки Мангалой Самаравирой.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подчеркнули взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества, в частности в торгово-экономической, сельскохозяйственной и других сферах.

Рассматривались также отдельные возможности усиления двусторонних контактов.