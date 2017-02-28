Тука сравнил "национализацию" боевиками предприятий на Донбассе с полным уничтожением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Они (боевики террористических организаций) фактически могут взять под контроль эти предприятия, хотя это абсолютно противоречит Минским договоренностям, в которых указано, что таких действий не должно быть», - сказал Тука.

Читайте такжеТука предлагает контрразведке разобраться с поездками Савченко в ОРДЛО, которые вредят интересам Украины

«Они совершенно неспособны использовать эти предприятия самостоятельно, не задействовано в цепочке вертикально интегрированных компаний, в которых работают все эти предприятия. Это абсолютный блеф, что они завтра или послезавтра переориентируют эти предприятия на российский рынок. Российский рынок не пустой, и никто там не ждет эти полуфабрикаты. Если эти угрозы будут осуществлены, то будущее этих предприятий – это полное уничтожение», - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.