Тука ответил на угрозы "Л/ДНР" о "национализации" из-за блокады Донбасса

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает InfoResist.

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"Это попытка нас попугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того, чтобы поддерживать их жизнедеятельность, — это совсем не просто. И продукция этих предприятий далеко не востребована в России. Если говорить о тех же самых шахтах, там своего угля выше крыши, не знают, куда девать, закрывают шахты. Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю", — говорит он.

Тука убежден, что власти удастся решить вопрос с блокадой. "Они на нас давили в начале отопительного сезона, когда 45 держали с той стороны блокаду, и ни один завод не заходил на территорию Украины. Мы это дело разрулили, думаю, и сейчас тоже самое будет", — добавил он.

Ранее главари "Л/ДНР" потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса к началу марта. В противном они "грозятся" ввести "внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь Украине".