"Новая Калифорния": нардеп Артеменко заявил, что США могут претендовать на оккупированный Крым

По его словам территория оккупированного Крыма была обеспечением кредита полученного в 1920 году Советской Россией от США. Кредит так и не был погашен, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте такжеДепутат Артеменко заявил о "следственных действиях" в офисе своего адвоката

"В 1920 году Россия получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США. Обеспечением по этому кредиту была территория Крыма. По договору полуостров должен перейти США, если не будет погашен кредит и не будут уплачены проценты по кредиту. В 1954 году наступило время погашения полученной суммы. Существовал проект под названием Новая Калифорния. Друзья, если кто не знает Новая Калифорния - это территория Крыма. Убежден, что Крым был передан Украине, чтобы сберечь эту территорию за Советским Союзом. Убежден, что Крым был передан Украине в статусе автономной республики именно для того, чтобы избежать расчета по кредиту", - заявил Артеменко.

По его словам, даный вопрос не поднимается: "Это не решенный вопрос, это дело, которое де-юре может подтвердить фактически принадлежность этой территории (Крыма - УНИАН), не РФ, а США".

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава из-за появления информации о «план» нардепа предоставить Крым в аренду России на 50 или 100 лет.