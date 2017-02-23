Нидерланды отказались от дополнительных требований к Киеву по ассоциации Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось сегодня в Гааге.

Предложение социалистов, направленное на то, чтобы приложение с предложениями Нидерландов объяснений относительно Соглашения об ассоциации было подписано Украиной, поддержки не нашло и было отклонено.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать Верхняя палата (Сенат).

Ранее СМИ писали, что в предложении социалистов отмечается, что дополнительное соглашение "не влияет на Украину", а скорее направлено на то, чтобы гарантировать, что правительство проследит за выполнением воли избирателей в процессе ратификации соглашения.